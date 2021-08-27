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اتهم رجل بتلوث الطعام في متاجر بلندن

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 3:48 ص

 قالت شرطة العاصمة البريطانية يوم الخميس إنه تم توجيه اتهام لرجل،37 عاما، بتلويث البضائع أو التدخل فيها عمدا في ثلاثة متاجر في غرب لندن.

وذكرت الشرطة في بيان إن الرجل ويدعى "لؤي الغريب" من فولهام سيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه تم مشاهدة ضباط يرتدون زي الطب الشرعي في شارع فولهام بالاس يوم الخميس في ثلاثة متاجر بعد الأحداث التي وقعت مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيانات سابقة إنها استدعيت في حوالي الساعة 7:40 مساء (1840 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء بعد ورود أنباء عن أن رجل "يوجه للناس الشتائم في الشارع بصوت عالي".

واعتقل الرجل "للاشتباه في تلويثه سلع بقصد التسبب في أذى أو قلق عام بعد حقنه مواد غذائية في المتاجر باستخدام الحقن".

كما تم توجيه نصائح للمواطنين بالتخلص من أي مواد غذائية تم شراؤها من المتاجر الثلاثة يوم الأربعاء كإجراء إحترازي.

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