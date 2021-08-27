زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وقال له إن "الأمة التركية لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه".
وأضاف زعيم حزب "الشعب الجمهوري": "أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء".
وقال: "نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان".
وتابع: "الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان"، داعيا الله "أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر".