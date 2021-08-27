 زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان - بوابة الشروق
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زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان

رويترز
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:05 ص

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وقال له إن "الأمة التركية لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه".

وأضاف زعيم حزب "الشعب الجمهوري": "أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء".

وقال: "نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان".

وتابع: "الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان"، داعيا الله "أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر".

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