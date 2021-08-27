 أبو الغيط يتوجه غدا إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق - بوابة الشروق
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أبو الغيط يتوجه غدا إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:33 م

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح غد السبت، إلى بغداد؛ للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن المؤتمر، الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عاليا جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذا نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف .

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