الكويت: حالتا وفاة و212 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409009 في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 2414.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في العناية المركزة بلغت 109 حالات.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 488 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 403420 حالة.