أعلنت أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الجمعة، إنهائهما لرحلات الإجلاء من أفغانستان ، وذلك بعد وقوع انفجارين اثنين أمس في محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" العاصمة الأفغانية "كابول".

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إنه "ممتن" بالعمل مع القوات الأسترالية ، حيث أثنى على نجاحهم في إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من أفغانستان.

كما أوضح أن وزارة الخارجية الاسترالية أرسلت رسائل إلى مواطنيها في أفغانستان للابتعاد عن المطار، مشيرا إلى أنه لا يزال غير معلوم ما إذا كان ضحايا أستراليين في الانفجارين اللذين وصفهما بأنهما "حادث مروع".

من جانبها، أعلنت الحكومة النيوزيلندية وصول أخر طائرة إجلاء تابعة لها للإمارات مساء أمس الخميس، قبل وقوع الانفجارين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من قوات بلادها في كابول وقت الحادث، فيما تتواصل وزارة الخارجية مع مواطنيها الذين لا يزالوا في أفغانستان.

كما أعربت رئيسة الوزراء جاسيندا أديرن عن أدانتها للهجوم الذي تعرض له الأبرياء في محيط المطار بالعاصمة الأفغانية.