هايتي تعرض 60 ألف دولار لقاء معلومات عن قتلة الرئيس مويز

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قالت وكالة الأنباء الإسبانية EFE أمس، إن حكومة هايتي وعدت بدفع أكثر من 60 ألف دولار لمن يساعد في تحديد مكان الأشخاص الثلاثة المتورطين في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو.

ومن بين المطلوبين، ويندل كوك تيلو القاضي السابق بمحكمة النقض بالجمهورية، والموظف السابق بوزارة العدل جوزيف فيليكس باديو، والسيناتور السابق جون جويل جوزيف.

وجرى اغتيال الرئيس جوفينيل مويز على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته يوم الأربعاء 7 يوليو 2021. وخلال الحادث أصيبت بطلق ناري كذلك زوجته.

وعلى خلفية الجريمة، تم اعتقال أكثر من 40 شخصا. وتقول السلطات، إن مجموعة المهاجمين ضمت 26 شخصا من كولومبيا. وتؤكد الشرطة أن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية.