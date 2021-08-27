روبرت كوخ: الشباب الألماني في طليعة المعرضين للموجة الرابعة من كورونا

أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات إلى تسارع وتيرة الموجة الرابعة لوباء فيروس كورونا في البلاد، وخاصة بين الشباب.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر مساء اليوم الخميس أن هذه الموجة تنتشر على نحو متزايد بين الشرائح العمرية المتوسطة.

وأوضح أن معدل الإصابة الأسبوعي في حالات العدوى المسجلة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، قد وصل إلى 115 حالة بين كل مئة ألف نسمة، أي نحو ضعف المعدل المسجل لكل سكان ألمانيا (66 حالة)، ووصل هذا المعدل إلى 75 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما.

وفي المقابل، سجل هذا المعدل في الشريحة العمرية الأكبر سنا (بداية من 60 عاما) مستوى متدنيا لا يزيد عن 17 حالة لكل مئة ألف نسمة، وهذه هي الشريحة التي تلقى معظم أفرادها تطعيم كورونا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في معدل العينات الإيجابية بين الـ 680 ألف و500 اختبار (بي سي آر) تم إجراؤها في الأسبوع التقويمي الثالث والثلاثين (الذي بدأ من منتصف آب/أغسطس الجاري)، ولفت التقرير إلى أن هذا المعدل وصل إلى قرابة 8% (88ر7%) ما يعادل نحو خمسة أضعاف قيمته قبل شهر (63ر1%).

كما كشف التقرير أن معدل الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كورونا ارتفع على نحو متباطئ، وذكر التقرير أن نسبة من حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم وصلت إلى نحو 65% من الألمان حتى أمس الأربعاء (مقابل 64% في الأسبوع الماضي) فيما وصلت نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل إلى 60%(مقابل 58% في الأسبوع الماضي).