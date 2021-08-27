 القوات العراقية تحبط عملية تسلل عبر الشريط الحدودي مع سورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات العراقية تحبط عملية تسلل عبر الشريط الحدودي مع سورية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:31 م

أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة أنها أحبطت عملية تسلل 7 أشخاص حاولو عبور الساتر الحدودي بين سورية وغربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات عراقية رصدت مجموعة مكونة من 7 أشخاص حاولوا عبور الساتر الحدودي بين العراق وسورية في منطقة ام الإخباري.

وأوضح البيان أن القوات العراقية تصدت للمجموعة وباشرت بالتحرك الفوري، ولاذت بالفرار بإتجاه الأراضي السورية.

وذكر البيان  أن القوات العراقية شرعت بتفتيش المنطقة وتم العثور على 19بندقية تركها المهربون بعد فرارهم بإتجاه الأراضي السورية.

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