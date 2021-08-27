حث مستشار الأمن الوطني الباكستاني معيد يوسف المجتمع الدولي على مساعدة أفغانستان، لتفادي الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وقال معيد يوسف، في مقابلة صحفية، أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة، إن إلقاء اللوم على باكستان بسبب الوضع في أفغانستان أمر مؤسف للغاية.

وأكد أن بلاده تأثرت سلبيًا بسبب الحرب الجارية في جارتها أفغانستان، قائلا إن مغادرة المجتمع الدولي من أفغانستان ستؤدي إلى الأزمات في المنطقة.

وأشار مستشار الأمن الوطني الباكستاني إلى أن حكومة بلاده تساعد بشكل فعال في عملية الإجلاء من أفغانستان، لافتا إلى أن باكستان ساعدت في إجلاء نحو 7000 شخص من أفغانستان فضلاً عن إصدار التأشيرات للقادمين من أفغانستان.