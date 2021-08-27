الكرملين: قانون العملاء الأجانب هدفه حماية روسيا من التدخل الخارجي

دافعت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قانون العملاء الأجانب الذي شمل عددا من وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في روسيا، والحاصلة على تمويلها من الخارج.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الرسالة التي وجهتها عدد من وسائل الإعلام إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مطالبة فيها بالتوقف عن "ممارسة هذا الأسلوب ومنع قانون العملاء الأجانب من أن يشمل وسائل الإعلام"، وصف هذه الرسالة بأنها "عاطفية" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة.

وانتقد بيسكوف، استخدام عبارة "ملاحقة وسائل الإعلام" في تلك الرسالة، قائلا إن الحديث يدور حصرا عن "تطبيق بنود القانون" المرعي في البلاد منذ 2019.

وشدد على أن هذا القانون ضروري لأن البلاد تتعرض لتدخلات خارجية، مشيرا إلى أن كل الدول تقريبا في العالم تواجه هذا التحدي وكثيرا ما يستغل في هذه الأنشطة صحفيون ووسائل إعلام ومنظمات غير ربحية.

وتابع: "يجب أن يكون وسيبقى هناك مثل هذا القانون" في بلادنا.

ودعا بيسكوف إلى مناقشة الحالات التي ترى فيها وسائل الإعلام تطبيقا غير مناسب لبعض بنود القانون المذكور، مشيرا إلى أن هذه المشاورات يجب أن تجرى بالدرجة الأولى بين الصحفيين أنفسهم قبل بحثها مع السلطات الروسية.