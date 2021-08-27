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بايدن يتعهد بدعم إسرائيل خلال أول زيارة رسمية لبينيت إلى واشنطن

بايدن
بايدن
واشنطن/تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 9:19 م
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بدعم بلاده المستمر لإسرائيل.

وقال بايدن اليوم الجمعة خلال أول زيارة لبينيت بعد توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل: "ستكون الولايات المتحدة هناك دائما من أجل إسرائيل".

وأضاف بايدن القول: "إنها شراكة لا تتزعزع بين بلدينا".

وقال بينيت من جانبه: "إسرائيل تعلم أنه ليس لدينا حلفاء أفضل ولا أكثر موثوقية من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن بلاده ستقف دائما إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن محادثاته مع بايدن ستشمل إيران أيضا، مشيرا إلى أنه ممتن لأن بايدن قدم تأكيدات بأن إيران لن تحصل أبدا على أسلحة نووية.

وأكد بينيت على أن بايدن جلب معه "روحا جديدة، روح النوايا الحسنة، روح الأمل، وروح الصدق والاستقامة".

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