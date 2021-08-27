علماء يحذرون من انتشار كورونا في مدارس المملكة المتحدة على نحو مطرد

قال المستشارون العلميون لحكومة المملكة المتحدة إن حالات كوفيد- 19 من المرجح أن ترتفع على نحو مطرد بين الأطفال عندما يتم استئناف الدراسة في المدارس الشهر المقبل بعد العطلة الصيفية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أنه لم يتم تطعيم معظم أطفال المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا وسيكون من "المنطقي" أن تخطط الحكومة "لانتشار مرتفع" في المدارس بحلول نهاية سبتمبر، وفقا لوثيقة مؤرخة في 11 أغسطس أصدرتها اليوم المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة.

ويسلط التحذير الضوء على ضرورة تحلي رئيس الوزراء بوريس جونسون بالدقة والحذر وهو يحاول إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي بعد عام ونصف من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 130 ألف شخص في المملكة المتحدة ودفعت الاقتصاد إلى أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.