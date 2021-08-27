أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تدرسان بعناية إمكانية مواصلة عمليات الإجلاء على النحو المخطط له في أعقاب التفجيرات في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي أرسلت ثلاث طائرات نقل إلى العاصمة الباكستانية إسلام للعودة بمواطنين يابانيين وموظفين محليين بالسفارة من أفغانستان.

وتأمل قوات الدفاع الذاتي في إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل 31 أغسطس الجاري وهو الموعد النهائي لإتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية.

ومن المقرر أن تنتهي عمليات الإجلاء اليابانية فعليا اليوم الجمعة، وفقا لمسؤولين مطلعين.