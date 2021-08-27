ارتفاع إجمالي حجم أعمال القطاع الصناعي في إيطاليا

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة اليوم الخميس زيادة إجمالي حجم أعمال القطاع الصناعي لإيطاليا خلال يونيو الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.

وذكر المعهد أن إجمالي حجم أعمال القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 1ر3% شهريا خلال حزيران/يونيو الماضي بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال أيار/مايو. وزاد إجمالي حجم أعمال القطاع محليا بنسبة 1ر2% بعد تراجعه بنسبة 7ر1% في حين زاد حجم أعمال القطاع خارجيا بنسبة 7ر4% بعد ارتفاعه بنسة 3ر0% خلال الفترة نفسها.

وزاد إجمالي إنتاج قطاعي السلع الرأسمالية والطاقة بنسبة3ر0% و6% على الترتيب، في حين ارتفاع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 5% والسلع الاستهلاكية بنسبة 6ر2%.

وعلى أساس سنوي زاد إجمالي حجم أعمال القطاع الصناعي خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 4ر28% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر40% خلال الشهر السابق.