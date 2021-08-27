إيطاليا تعتزم تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا في صقلية

عقب زيادة سريعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تعتزم السلطات الإيطالية تطبيق إجراءات وقائية أكثر صرامة في جزيرة صقلية اعتبارا من الاثنين المقبل.

واتخذ وزير الصحة روبرتو سبرانزا قرارا اليوم الجمعة قرارا اليوم الجمعة بأن الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط جنوب البلاد ستكون أول إقليم يعاد تصنيفه ضمن ما يطلق عليه بالمنطقة الصفراء.

ويعني هذا أنه سيعاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة على الجزيرة المنتجع، على سبيل المثال، خلال تناول الأطعمة، حيث لن يسمح بالجلوس على طاولة واحدة سوى لأربعة أشخاص من أسر مختلفة.

وقال سبرانزا إن "هذا يظهر أن الفيروس لم يتم القضاء عليه بعد، وأنه لا تزال أولوية الاستثمار في حملة التطعيم واتباع جانب الحذر من جانبنا جميعا".

وبعد تراجع حالات الإصابات، صنفت كل الأقاليم في إيطاليا بأنها مناطق بيضاء (ذات مخاطر أقل) خلال الصيف، مع تطبيق إجراءات أخف لمكافحة الفيروس. وتغير الوضع الآن مجددا بعد شهرين.