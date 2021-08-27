زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي ينتقد بايدن عقب هجوم داعش على مطار كابول

انتقد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش مكونيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجمات حول مطار كابول أمس وسط جهود إجلاء القوات الأمريكية للرعايا الأمريكان والأفغان.

وقال مكونيل، في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الجمعة: "قلوب الأمريكيين تنكسر حزنا على جنودنا ودبلوماسيينا، إنهم يقومون بعمل بطولي بإنقاذ المواطنين الأمريكيين والشركاء الأفغان في أعقاب الفوضى المتوقعة لقرار الرئيس بالانسحاب".

وأضاف أنه "تحدث أشياء مروعة عندما يُسمح للإرهابيين بالعمل بحرية"، مؤكدا أن هذا الهجوم القاتل يشكل تذكيرا بأن الإرهابيين لن يتوقفوا عن محاربة الولايات المتحدة لمجرد أن سياسيينا سئموا من محاربتهم.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هذه التفجيرات بعد قيام انتحاريين اثنين بتفجير قنبلتيهما عند بوابة رئيسية للمطار وفي فندق بالقرب منه.