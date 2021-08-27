 شتاينماير يشكر جنوده بعد عودتهم من مهمة إجلاء الرعايا من أفغانستان - بوابة الشروق
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شتاينماير يشكر جنوده بعد عودتهم من مهمة إجلاء الرعايا من أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:28 م

قدم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشكر لجنود الجيش الألماني الذين عادوا إلى ألمانيا بعد مهمة إجلاء الرعايا الألمان من أفغانستان.

وكتب  شتاينماير مساء اليوم الجمعة على مواقع التواصل  الاجتماعي: "يمكن الاعتماد على جنود الجيش الألماني، ولهذا فإني أشكركم من أعماق قلبي. وبلادنا فخورة بكم".

أضاف شتاينماير  القول: "كانت عملية شجاعة في مهمة خطيرة للغاية"، كما أظهر الهجوم الوحشي على مطار كابول يوم أمس الخميس.

وتابع شتاينماير القول: "لقد نقلتم بالتعاون مع حلفائنا آلاف الأشخاص من أفغانستان إلى بر الأمان".

وكانت ثلاث طائرات عسكرية هبطت في وقت سابق اليوم بقاعدة ونستورف الجوية بالقرب من هانوفر وعلى متنها جنود ألمان كانوا قد تم نشرهم في كابول.

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