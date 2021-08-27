متحدث طالبان عن انفجار مطار كابول: خطوات أمنية لمنع حوادث مماثلة

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، إن الحركة حذرت القوات الأجنبية والمواطنين من إمكانية حدوث مشكلة أمنية بالقرب من مطار كابول؛ بسبب وجود الآلاف من المواطنين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، أن الحركة لا تستطيع تحميل مسؤولية الانفجار على جهة معينة، مؤكدًا أنه لا يتوقع بحدوث انفجارات مماثلة في الأماكن الخاضعة لسيطرة الحركة.

وأكد أن الحركة لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة التي شهدها مطار كابول، متابعًا: «الأحداث وقعت في ظرف معين وحالة طارئة، ومن المتوقع أن تكون هناك خطوات أمنية تتخذ لمنع هذه الأحداث لأننا لن نسمح لأحد بأن يثير المشكلات».

وأشار إلى أن الحركة تولت تأمين محيط المطار؛ لأن الوضع كان خارجًا عن السيطرة، فضلًا عن أن القوات الأجنبية لم تستطع التحكم في الوضع، معقبًا: «قمنا بمسؤوليتنا ومستعدون في المستقبل للتصدي للحوادث المماثلة».

وذكر أن الحركة ليس لديها مشكلة شخصية مع جهة معينة أو الدول الأخرى وإنما المشكلة تتمثل في الوجود العسكري بأفغانستان، موضحًا أن سياسة الحركة لا تسمح بوجود عسكري أجنبي في الدولة.