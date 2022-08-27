أيام قليلة ويسدل الستار على الدوري المصري في موسمه الحالي، تُرى ما هي أبرز مشكلات الموسم الماضي؟ سؤال حاولنا البحث عن إجابته، وتلخصت المشكلات في الآتي: «تلاحم المواسم، أندية الشركات، تغيير المدربين بكثرة، عدم الاعتماد على الناشئين وطلب زيادة المحترفين، التحكيم، التصوير والإخراج، الجماهير».



الشروق تواصلت مع الكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني ذو الخبرات الواسعة في الدوري المصري، وأيضاً مع الكابتن سامي الشيشيني لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، والذي كانت له تجربة تدريبية في الدوري الممتاز مع نادي أسوان.



هل سنبدأ موسم جديد يخلو من الأزمات المعتادة ؟ أم يبقى القوس مفتوحًا لمشكلات أخرى



• تلاحم المواسم



في السنوات الأخيرة كانت المسابقات في كرة القدم المصرية، تتلاحم، وبشكل خاص هذا الموسم الذي استمر 11 شهرا، وكان النادي الأهلي الأكثر غضبًا وشكوى من هذا الأمر؛ نظرًا لكثرة المنافسات التي شارك بها المارد الأحمر، وذلك ما صرح به مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ في عدة لقاءات تلفزيونية؛ ما أدى إلى توالي المباريات وإجهاد اللاعبين وكثرة الإصابات.



وبسؤال كابتن مختار مختار عن تلاحم المواسم، أوضح أن الأمر ناتج عن استكمال موسم 2019/2020 (دوري كورونا)؛ والذي انعكس بالسلب على المواسم الماضية، وأن الحلول المقدمة لا تليق بمسابقة الدوري المصري، متطلعًا لرؤية المسابقة تبدأ وتنتهي في موعدها الطبيعي، كما يحدث في باقي الدوريات العربية والعالمية.



• أندية الشركات



دائما هناك سؤال في الوسط الرياضي، هل تؤثر أندية الشركات على مستوى المنافسه بالسلب؟

وبسؤال كابتن سامي الشيشيني عن مدى تأثير أندية الشركات على المنافسة؟



أوضح أن هذه الأندية لا تؤثر سلبًا على الدوري، بل أنها تنافس على البطولات، وتشكل خطرًا على الأندية الجماهيرية التي تملك المقومات للمنافسة.



وأضاف: "رأينا اندية تنافس وتحجز مقعد في المربع الذهبي مثل بيراميدز، وأندية توجت ببطولة مثل فيوتشر الذي حصد بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى".



• تغيير المدربين بكثرة خلال الموسم



وبسؤال كابتن سامي الشيشيني عن رؤيته لحل الظاهرة؟



أفاد بأن الأندية التي لا تضع خطط مدروسة، على أساسها يتم اختيار المدير الفني؛ فيجب وضع أهدافًا واضحة ثم اختيار المدير الفني الذي يتناسب مع هذه الإمكانيات والأهداف.



وفي تصريحات صحفية، كشف المهندس ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم، بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب نادٍ آخر خلال الموسم.



• المحترفين والناشئين



خلال الموسم الماضي كان عدد المحترفين 5 محترفين، مع اعتبار الاعب الفلسطيني لاعب محلي؛ وعليه كانت هناك مطالب من المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كالروس كيروش، بتقليص عدد المحترفين في الدوري المصري.



وقال الكابتن سامي الشيشني للشروق، إن عدد المحترفين الحاليين في الدوري كاف للأندية؛ بسبب وجود عجز في بعض المراكز لدى المنتخب الوطني، ويجب الاعتماد على اللاعبين المصريين، نظرًا لنجاح تجرية الاعتماد على الناشئين خلال هذا الموسم.



وأضاف: "لابد من وضع سقف الرواتب للاعبين المحترفين والمحليين، كما أن مداخل بعض الأندية المالية قليلة نوعاً ما، وهناك مبالغة في أسعار اللاعبين".



وانتقد هذا القرار أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كيلوباترا، وأكد أن تقليل عدد اللاعبين المحترفين؛ لن يكون في صالح الدوري المصري.



وقال في تصريحات تلفزيونية أريد أن يكون عدد المحترفين 10 لاعبين لكي يكون الدوري قويًا، كلما كان عدد المحترفين وفيرًا كلما أعطانا قيمة مضافة.



• التحكيم ودوره الهام في اللعبة



اتخذ اتحاد الكرة المصري قرار، بتعيين الإنجليزي مارك كلاتينبرج رئيسًا للجنة التحكيم، بعد التعاقد على تقنية الفار، ولكن مازال التحكيم يثير الجدل.



من جانبه، أشاد كابتن مختار مختار بالتحكيم خلال الموسم السابق، وبالأخص في الأسابيع الأخيرة، التي رصد فيها السماح ببعض الالتحامات وعدم السماح للاعبين بإهدار الوقت عن طريق ادعاء الإصابة.



أما الشيشيني، علق على تعيين كلاتنبرج قائلا: "احنا عندنا عقدة الخواجة"، أملاً أن يضيف ويطور التحكيم المصري.



• التصوير والإخراج



في السنوات الأخيرة أصبحت الغالبية العظمى من الجماهير متابعتها لكرة القدم من خلال شاشات التلفاز، وهذا ما جعل التصوير أكثر من كونها وظيفة.



وصرح كابتن سامي الشيشيني، أن التصوير شهد تطورًا خلال الموسم الماضي، مضيفًا أنه يجب الأهتمام بالتصوير أكثر وزيادة الكاميرات وتغطية الملعب بشكل كامل، لأن هذا يساعد بنقل المباراة بشكل جيد، وأيضا يوثر ويساعد في التحكيم إتخاذ القرارت الصحيحة.



• الجماهير



يرى جميع متابعي كرة القدم أن الجماهير هي الملهم الأول للاعبين في عالم كرة القدم، وبدونهم ستفقد الساحة المستديرة كثيرًا من رونقها.



وصرح كابتن مختار مختار للشروق، أن الجماهير تعطي لكرة القدم شكل آخر، أملاً بزيادة عدد الجماهير بشكل تدريجي، من أجل الوصول للسعة الكاملة للاستاد.



وأشاد بالتزام الجماهير خلال الموسم الماضي.