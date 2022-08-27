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مقتل عدة أشخاص جراء اقتحام شاحنة لحفل في هولندا

باريس (د ب أ)
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 10:49 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 10:49 م

أفادت الشرطة الهولندية بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة روتردام اليوم السبت بعد اقتحام شاحنة لحفل في أحد أحياء المدينة.

وخرجت الشاحنة عن مسارها لتتجاوز أحد الحواجز الخاصة بالطرق وتقتحم حي نيو بيجرلاند بالقرب من روتردام، حيث كان عدد من الأشخاص يقيمون حفل شواء.

وتحقق الشرطة في الأمر.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العديد منهم بجروح، وفقا لإذاعة "إن أو إس". ومع ذلك، تٌبذل جهود إنقاذ لاخراج المركبة التابعة لشركة نقل إسبانية، من أجل توضيح عدد الضحايا.

وشملت مهمة الإنقاذ 10 سيارات إسعاف وطائرة مروحية، مع نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى ، حسبما ذكرت "إن أو إس".

ووقع الحادث بالقرب من مفترق طرق، حسبما أظهرت صور فوتوغرافية وصور تلفزيونية.

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