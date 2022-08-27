29 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، بحسب بيان إعلامي.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.