3 من دعاة حماية البيئة ينفون إتلاف لوحة للفنان فان جوخ خلال احتجاجات

نفى ثلاثة من دعاة حماية البيئة اتلاف لوحة للفنان فينسنت فان جوخ في معرض للفنون في لندن.

ووجهت اتهامات إلى ثلاثة من أنصار جماعة "جاست ستوب اويل" وهم إميلي بروكيلبانك (23 عاما) وخافيير جونزاليس تريمر (21 عاما) ولويز ماكينزي (21 عاما) بالتسبب في ضرر جنائي بقيمة 2200 جنيه استرليني بإطار اللوحة.

ويتعلق هذا الاتهام بحادث تردد أن نشطاء ربطوا أنفسهم بلوحة فان جوخ المرسومة عام 1889 "أشجار الخوخ المتفتحة" في معرض "كورتاولد جاليري" في منطقة ستراند بوسط لندن يوم 30 حزيران/ يونيو، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأكدت بروكيلبانك، التي تنحدر من ليدز أنها بريئة من التهمة المنسوبة إليها وذلك في محكمة ويستمنستر الجزئية عصر الجمعة، بينما دفع ماكينزي، الذي كان قيد الاحتجاز ببراءته أيضا.

ولم يحضر جونزاليز تريمر الجلسة. واستمعت المحكمة إلى المحامية الموكل إليها الدفاع عنهم، أنيكا ثيروراجا، والتي قالت "إنهم لا ينفون وجودهم في مكان الحادث لكنهم ينفون تورطهم فيه".