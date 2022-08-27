روسيا تعرقل الإعلان الختامي لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي

عرقلت روسيا، الإعلان الختامي المشترك لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، التي انتهت في نيويورك، يوم الجمعة.

وقال رئيس المؤتمر جوستافو زلوفينين، بعد المؤتمر: "للأسف الشديد، لم يتمكن هذا المؤتمر من التوصل إلى إجماع".

وخلال المؤتمر الذي استمر أربعة أسابيع، كانت بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية تأمل في وضع مواعيد نهائية ملزمة لتفكيك الأسلحة النووية في العالم.

وصرح المندوب الروسي، بأن بلاده تختلف مع خمسة أقسام من المسودة النهائية، إلا أنه لم يقدم أية تفاصيل وزعم أن دولا أخرى تؤيد الموقف الروسي أيضا.

لكن، في أعقاب البيان الروسي، قال مندوبون من عشرات الدول إنهم وافقوا على الإعلان وأعربوا عن أسفهم لعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر.