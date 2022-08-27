رئيس تونس: يجب النظر في الأسباب الحقيقية للفقر الشديد في إفريقيا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب النظر في الأسباب الحقيقية للأوضاع التي آلت إليها قارة إفريقيا من فقر شديد، رغم توفر الكثير من الخيرات.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" الذي يعقد بالعاصمة التونسية، ويحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.

وأضاف أن اليابان شريك نجح في تحقيق زواج تاريخي بين الاحتفاظ بثقافته وقيمه مع اختصار المسافة سريعا في التاريخ.

وذكر أن النجاح الياباني جدير بالنظر في أسبابه، مؤكدا أنها أصبحت دولة في مقدمة الدول المتقدمة في ظرف وجيز وظروف صعبة، حيث استطاعت تحقيق هذا التطور الذي يشهد به العالم أجمع، مع المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع.