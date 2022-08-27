تايوان: أنشطة الصين العسكرية حولنا لا تتوقف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها رصدت 21 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان.

وذكرت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان، وهو خط فاصل غير رسمي بين الجانبين، وفقا لوكالة رويترز.

ويمثل هذا التطور الأحدث في سلسلة الإجراءات الصينية التي تقول تايوان إن بكين تنفذها بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأمس الجمعة، قالت تايبه إن 15 مقاتلة صينية حلقت عبر الخط الفاصل لمضيق تايوان.

وبدأت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، مطلع أغسطس الجاري بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وتعتبر الولايات المتحدة "أن الأنشطة العسكرية الصينية ترمي لإخضاع تايوان"، مرجحة أن تستمر "حملة الضغط الصينية لنحو أسابيع وربما أشهر".

لكن بكين تؤكد أن المناورات العسكرية "مجرد تدابير مضادة صحيحة وضرورية للدفاع عن سيادة الصين الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه".