السفارة الأمريكية في ليبيا: نشعر بقلق كبير من الاشتباكات العنيفة بطرابلس

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.



واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء وشوارع بالعاصمة طرابلس، ليل الجمعة/ السبت، وذلك بعد أيام من تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن الفصائل المتناحرة تبادلت إطلاق النار بكثافة أثناء الليل واستمر حتى صباح أمس، ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة، عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق.



وأفادت مصادر لقناة "العربية" و"الحدث" في ليبيا، بمقتل شخصين على الأقل في الاشتباكات، مضيفة أن 5 جرحى وصلوا إلى المستشفيات بإصابات بين المتوسطة والخفيفة.



كما قالت المصادر إنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحيط رئاسة مجلس الوزراء على طريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث حشدت قوات جهاز دعم الاستقرار وكتيبة 55 مشاة قواتهما غرب العاصمة، بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار كثيف ومتقطع في عدد من الأحياء.