أفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 4 قتلى و30 مصابا.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء وشوارع بالعاصمة طرابلس، ليل الجمعة السبت، وذلك بعد أيام من تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الفصائل المتناحرة تبادلت إطلاق النار بكثافة أثناء الليل واستمر حتى صباح أمس، ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة، عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق.

وقالت المصادر إنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحيط رئاسة مجلس الوزراء على طريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث حشدت قوات جهاز دعم الاستقرار وكتيبة 55 مشاة قواتهما غرب العاصمة بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار كثيف ومتقطع في عدد من الأحياء.