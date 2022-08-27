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واردات المكسيك من روسيا ترتفع 20% في النصف الأول من 2022

علم روسيا
علم روسيا
وكالات
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:54 ص | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:54 ص

استوردت المكسيك، بضائع من روسيا بقيمة 1.193 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المكسيك.

وفي يونيو، تجاوز حجم الواردات من روسيا 275 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المكسيك، وفق وكالة "سبوتنيك".

وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم واردات المكسيك من روسيا 1.193 مليار دولار، وفقا لبنك المكسيك، وهو ما يزيد بنسبة 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون دولار).

وتعد روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة إلى المكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع جميع واردات النيتروجين والنيتروجين المختلط والفوسفور وأسمدة البوتاس.

وتشمل الواردات الهامة الأخرى من روسيا الصلب المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي.

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