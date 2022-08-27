طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب انخفاض الحد الأدنى لكليات الهندسة الخاصة

إيهاب منصور: القبول بـ64% «مصيبة».. والوزارة تصدر بطالة وتخالف قرارات «الأعلى للجامعات» ومضابط مجلس النواب

يستعد النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالى أيمن عاشور، بشأن مخالفة قرارات الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة.

وانتقد منصور فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، التفاوت الكبير فى التنسيق وقبول الطلاب فى كليات الهندسة الحكومية، والخاصة، إذ بلغ الفارق نحو 20%، وهو ما يعتبر «مصيبة» حسب وصفه.

وأكد منصور، أن هذه السياسة تؤدى لاستمرار تصدير البطالة فى قطاع الهندسة، بخلاف تدنى مستوى الخريجين ووجود كيانات تعطى شهادات وهمية دون تعليم.

ولفت منصور، إلى أنه اجتمع فى عام 2019 مع المجلس الأعلى للجامعات، وصدر فى مايو 2019 3 قرارات، تضمنت وقف إصدار أى ترخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم المعاهد الحالية وسحب رخص ووقف الكيانات الوهمية أو التى لا تتوافر بها معايير الجودة، ودراسة احتياجات السوق.

وتابع: «اتفقنا مع وزارة التعليم العالى، أن يتم حصر فارق القبول بكليات ومعاهد الهندسة بـ10% بين الحكومة والخاصة، وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وهذا يعنى أن الوزير ملزم بـ 10% حد أقصى بين الحكومى والخاص، وإلا تعد مخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات والاتفاق مع مجلس انواب».