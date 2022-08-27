دعت المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري للعنف في العاصمة طرابلس، وتدين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة، حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وقالت السفارة البريطانية في طرابلس، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «دعت المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس، وتدين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة. حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية».

تدعو المملكة المتحدة 🇬🇧 إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس وتدين أي محاولات للإستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة. حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية. https://t.co/QHThDWbAnD — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) August 27, 2022

واندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.