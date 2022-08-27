قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، إن الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ترجع إلى «تعنت» الحكومة منتهية الولاية، مُحملًا إياها ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية الانفلات الأمني في العاصمة؛ نتيجة دعم العصابات غير المشروعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الجهود تتركز على التواصل مع كل الأطراف؛ لتجنب المزيد من الصراع»، متابعًا: «نبعث نداء للحكومة منتهية الولاية لتغلب صوت العقل وتوقف العبث».

وأوضح أن «الحكومة الليبية مسؤولة عن حماية المدنيين وفض الاشتباكات»، مؤكدًا أنها تبذل جهود عديدة على الجانب السياسي، وتتدخل لفض الاشتباكات، الأمر الذي يلقى ترحيبًا من معظم أبناء الشعب الليبي.

وأشار إلى أن الدعم محدود للحكومة منتهية الولاية؛ نتيجة لاستخدامها المال الفاسد لشراء العصابات المسلحة وإثارة البلبلة، متابعًا: «الليبيون يحتاجون لحكومة رشيدة قوية تراعي المصالح المدنيين، وكل الناس ترحب بالجهود المبذولة من الحكومة ونأمل من الله توقف تلك الصراعات».

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، إلى 14 قتيلا و95 جريحًا.

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن عدد حالات الخروج من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة بلغ 38.

واندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.