رئيس الاتحاد الإفريقي: نأسف لغياب المغرب عن قمة تيكاد

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أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس السنغال، ماكي سال، عن أسفه لغياب المغرب عن حضور مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد8) الذي تحتضنه تونس بسبب مشاركة زعيم جبهة البوليساريو.

وقال ماكي سال، في كلمته بافتتاح القمة التي تحتضنها تونس اليوم وغدا الأحد "نأسف لعدم مشاركة المغرب بسبب عدم التوافق حول مسألة التمثيل".

وأضاف سال: "نأمل أن يجد هذا المشكل حلا دائما في القريب من أجل منظمتنا وشراكتنا".

ووصل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس أمس الجمعة ممثلا للجمهورية العربية الصحراوية بصفتها عضوا في الاتحاد الأفريقي، وحظي غالي باستقبال من الرئيس قيس سعيد.

واحتجت وزارة الخارجية المغربية على هذه الخطوة وأعلنت عدم المشاركة في القمة ووصفت خطوة الرئيس سعيد بـ"الموقف العدائي"، كما استدعت سفيرها للتشاور.

وردت تونس في وقت لاحق باستدعاء سفيرها للتشاور أيضا.

وقال بيان للخارجية إن تونس ملتزمة بموقفها الحيادي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وأضافت أن "تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات".