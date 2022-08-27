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مصر
تحركات برلمانية لمواجهة زيادة حالات الطلاق
مدبولي يرحب باهتمام شركة تويوتا تسوشو اليابانية وحرصها على الاستثمار في مصر
السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
مدبولي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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اشتباكات طرابلس.. الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف
مساعدات دولية إغاثية إلى باكستان إثر السيول والفيضانات
ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر: وضعنا أسس تبادل الخبرات ودخول الأسواق الدولية الصاعدة
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تساعية ليفربول ليست الأولى في البريميرليج أمام بورنموث
صلاح يحصل على أقل تقييم بعد غيابه عن تساعية ليفربول أمام بورنموث
إنبي يهرب من قاع الدوري بثنائية أمام الإسماعيلي
رأي
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فهد الشامي يستعد لطرح ألبوم سحر التقاطيع
حسابات نجوم لبنان وسوريا على تويتر تتحول لدفتر عزاء الراحل جورج الراسي
الليلة.. حنان ماضي ونسمة محجوب في قلعة صلاح الدين
انتصار عبد الفتاح: المهرجان التجريبي جزء من رحلتي الإبداعية
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«الغرف السياحية» تستفسر عن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى لا تقع فى المحظور
تنسيق نيابي حكومي مكثف لتحديث الخريطة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي
شركة تابعة لـ«درة جروب» تحصل على أمر إسناد تنفيذ ثلاث محطات للقطار السريع بسوهاج بتكلفة 3.1 مليار جنيه
حوادث وقضايا
السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بعد وقوع مصابين في كوم إمبو
العثور على جثة شاب بالشرقية.. واتهام والده بالتسبب في وفاته
ضبط عامل متهم بطعن زوجته بسكين المطبخ بالشرقية
ضبط عاطل بحوزته لوحتين وحفرة لها شواهد أثرية تعود لعهد الملك سوبك بأسوان.. والآثار: مقلدتان بحرفية
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