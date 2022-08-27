 كوبا تطلب مساعدة أمريكية للتخلص من آثار حريق في منشأة نفطية - بوابة الشروق
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كوبا تطلب مساعدة أمريكية للتخلص من آثار حريق في منشأة نفطية

وكالات
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 3:45 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 3:45 م
قالت كوبا، إنها طلبت مساعدة فنية من الولايات المتحدة للتخلص من آثار حريق هائل في منشأة لتخزين النفط تسبب في مقتل 16 من رجال الإطفاء.

وعقد خبراء من كوبا ووكالة حماية البيئة الأمريكية اجتماعا افتراضيا يوم الأربعاء؛ لمناقشة جهود التنظيف في ميناء ماتانزاس للناقلات العملاقة شرقي هافانا فيما وصفته وزارة الخارجية الكوبية بأنه "تبادل مهني ومثمر".

وقالت وزارة الخارجية، إن كوبا طلبت تقييما لجهودها حتى الآن وتساءلت عن إمكانية الاستفادة من التقنيات والإجراءات الأمريكية المبتكرة من وكالة حماية البيئة والوكالات الأخرى وشركات النفط.

وكانت صاعقة برق قد تسببت في اشتعال النيران في صهريج لتخزين النفط في ماتانزاس قبل ثلاثة أسابيع، وامتد الحريق إلى ثلاثة صهاريج أخرى، وتم إخماده بعد أسبوع، وقالت الحكومة إنه كان أسوأ حريق في تاريخ الجزيرة.

تعتبر الولايات المتحدة كوبا التي يحكمها الشيوعيون، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 ميل من الشاطئ، عدوا وقد أبقت على نظام عقوبات شامل عليها منذ فترة وجيزة بعد ثورة الزعيم السابق فيدل كاسترو عام 1959.

وفي وقت الحريق، قدمت الولايات المتحدة المشورة الفنية عبر الهاتف.

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