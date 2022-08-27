اشتباكات طرابلس الليبية تسقط 108 قتيل وجريح

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، أول إحصائية رسمية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وزارة الصحة الليبية في بيان مقتضب أن "الإحصائية الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بلغت 108 ضحايا".

وفي التفاصيل قالت الصحة الليبية، إن "عدد القتلى بلغ 13 شخصا بينما كان عدد الجرحى 95 جريحا إضافة إلى 38 حالة خرجوا من المستشفى بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة".

إلى ذلك قال مركز طب الطوارئ والدعم (حكومي) مساء اليوم السبت في بيان إنه "جرى إجلاء 22 عائلة وشخص واحد بمفرده بينما بلغ عدد التمركزات الطبية أكثر من 20 تمركزًا".

وفي ظل الفوضى الأمنية في المدينة سقطت عدة قذائف على مناطق سكنية ومدنية خاصة بشارع شوقي وشارع جمال عبدالناصر وسط طرابلس مع احتدام الاشتباكات في محيط بريد شارع الزاوية و وسط المدينة بشكل عام، كما تمكن عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الهروب من أحد مراكز الاحتجاز قرب شيل البوعيشي بمشروع الهضبة.

وامتدت الاشتباكات امتدت لعدة مناطق أخرى بينها في الطريق الساحلي زليتن، مع إصدار قيادات المليشيات نداءات عاجلة بالتوجه فوراً إلى المدخل الشرقي لطرابلس للتصدي لقوات اللواء 217 مصراته الموالية لباشاغا التي تحركت باتجاه العاصمة.

وتعرضت عدة مبان حكومية للتدمير، بينها ما أعنت عنه مصلحة التسجيل العقاري عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" ، من تعرض مبنى إداري في شاره الجمهورية للحرق، مؤكدة أنه مبنى إداري لا يحوي أي مستندات أو سجلات عقارية.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية في ظل صمت السلطات وعجز أجهزتها الأمنية والعسكرية عن وقف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.