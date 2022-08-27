البابا يعين 20 كاردينالا جديدا



عين البابا فرنسيس 20 كاردينالا جديدا اليوم السبت، ووضع بنفسه القلانس الخاصة بهم على رؤوسهم فى الوقت الذى قام بتذكيرهم فيه بأن الكرادلة يحبون الكنيسة الكاثوليكية، بغض النظر عما إذا كانوا يركزون على المسائل الكبيرة أو الصغيرة.



يشار إلى أن تعيين كرادلة جدد يمنح البابا فرنسيس نفوذا يتعلق بخليفته عندما يرحل عن الباباوية. وينتخب مجمع الكرادلة البابا الجديد ما لم تتخط أعمارهم 80 عاما.



وتنطبق معايير التصويت على 16 من الـ 20 كاردينالا الجدد. ويتألف مجمع الكرادلة من 226 كاردينالا، يحق لـ 132 منهم التصويت حاليا.



وتعتبر هذه هى ثامن مجموعة كرادلة يعينها البابا فرنسيس، الذي تولى المنصب في 2013. ويشكل الكرادلة الذين عينهم الآن الأغلبية، فيما عين الكرادلة الآخرين سلفه البابا بنديكت السادس عشر أو يوحنا بولس الثاني الذي توفي عام 2005.