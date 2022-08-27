 البابا يعين 20 كاردينالا جديدا - بوابة الشروق
السبت 27 أغسطس 2022 10:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

البابا يعين 20 كاردينالا جديدا

روما (د ب أ)
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 9:52 م

عين البابا فرنسيس 20 كاردينالا جديدا اليوم السبت، ووضع بنفسه القلانس الخاصة بهم على رؤوسهم فى الوقت الذى قام بتذكيرهم فيه بأن الكرادلة يحبون الكنيسة الكاثوليكية، بغض النظر عما إذا كانوا يركزون على المسائل الكبيرة أو الصغيرة.

يشار إلى أن تعيين كرادلة جدد يمنح البابا فرنسيس نفوذا يتعلق بخليفته عندما يرحل عن الباباوية. وينتخب مجمع الكرادلة البابا الجديد ما لم تتخط أعمارهم 80 عاما.

وتنطبق معايير التصويت على 16 من الـ 20 كاردينالا الجدد. ويتألف مجمع الكرادلة من 226 كاردينالا، يحق لـ 132 منهم التصويت حاليا.

وتعتبر هذه هى ثامن مجموعة كرادلة يعينها البابا فرنسيس، الذي تولى المنصب في 2013. ويشكل الكرادلة الذين عينهم الآن الأغلبية، فيما عين الكرادلة الآخرين سلفه البابا بنديكت السادس عشر أو يوحنا بولس الثاني الذي توفي عام 2005.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك