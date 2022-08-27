تنتهج مصر هذه الفترة نهجا جديدا في سبيل توفير الطاقة وترشيد استهلاكها المحلي، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.

وترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن سبل متجددة لتوفيرها، هو نهج تتبعه معظم دول العالم، خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع زيادة نسب استهلاك الكهرباء في العالم.

ولكن، ما هي أكثر الدول استهلاكًا للطاقة حول العالم؟

منظمة "ورلد بوبيليشن ريفيو" العالمية، نشرت تقريرا عن أكثر الدول المستهلكة للطاقة في العالم لعام 2021.

1- الصين

جاءت الصين كأكبر مستهلك للكهرباء في العالم، حيث يستخدم شعبها أكثر من 5.9 تريليون كيلووات في الساعة من الطاقة سنويًا.

تمثل الصين ما يقرب من ربع استهلاك الطاقة العالمي، وتشتهر البلاد بأنها تعمل بشكل أساسي على الفحم، ولكنها تحولت أيضًا إلى الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.

2- الولايات المتحدة الأمريكية

تستهلك الولايات المتحدة نحو 3.9 تريليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويًا، مما يجعلها ثاني أكبر مستهلك عالمياً.

3- الهند

تستهلك الهند نحو 1.2 تريليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويًا، لتكون ثالث أكبر مستهلك للكهرباء، الأمر الذي لم يكن مفاجئًا، باعتبارها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في البلاد إلى 4 تريليونات بحلول عام 2030، وفقا لما نقله موقع "رائج" الإماراتي.

4- اليابان

يعد استهلاك الكهرباء في اليابان، رابع أعلى معدل في العالم، ليصل إلى 946 مليار كيلووات في الساعة سنويا.

تعتبر اليابان أيضًا ثالث أكبر مستهلك للنفط ورابع أكبر مستهلك للفحم في العالم، خاصة بعد كارثة فوكوشيما دايتشي النووية في البلاد عام 2011، حيث كان هناك زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء وتوليدها.

5- روسيا

تستهلك روسيا نحو 919 مليار كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويًا، إذ تعد واحدة من أكبر مستهلكي ومنتجي الفحم في العالم، فضلا عن أنها تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

يهيمن الوقود الأحفوري حاليًا على صناعة الطاقة في روسيا، لكن الدولة تعمل على إضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

6- ألمانيا

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول استهلاكاً للطاقة في العالم، إذ يستهلك سكانها 540 بليون كيلووات في الساعة سنويا.

7- البرازيل

تأتي البرازيل في المرتبة السابعة من حيث استهلاك الطاقة، إذ يستهلك سكانها 516 بليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويا.

8- كوريا الجنوبية

أما عن كوريا الجنوبية التي تحتل المرتبة الثامنة، تستهلك 512 بليون كيلووات في الساعة من الكهرباء.

9- كندا

بينما تحتل كندا المرتبة التاسعة في القائمة، إذ يستهلك شعبها نحو 509 بلايين كيلووات في الساعة من الكهرباء.

10- فرنسا

فرنسا احتلت المرتبة العاشرة كأكثر الدول استهلاكاً للطاقة في العالم، بعد استهلاكها 455 بليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويا.