 محمد العرابي: العالم محفوف بالكثير من المخاطر التي تعبر الحدود - بوابة الشروق
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محمد العرابي: العالم محفوف بالكثير من المخاطر التي تعبر الحدود

أحمد علاء
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 12:57 ص | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 1:19 ص

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الظروف الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية التشاور كما جرى مؤخرا في قمة العلمين مؤخرا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل" على القناة الأولى، أن العالم أصبح حاليا محفوفا بالكثير من المخاطر، التي تُعنون جميعها تحت عنوان واحد وهو عبور الحدود.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تعيش بمأمن عن المخاطر العالمية الأخرى، مؤكدا أن الأخطار ستصل إلى الجميع، باعتبار أن كل الأزمات أصبحت عابرة للحدود.

ولفت إلى أن التشاور لم يبدأ فقط من قمة العلمين لكنه تجلى في قمة جدة، وفي الجولات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي مثل زيارته لسلطنة عمان مؤخرا.

ونوه بأن قمة العلمين شهدت قدرا من التشابك بين مؤسسات كانت قائمة من قبل، في إشارة إلى هناك تكتلات ثنائية أو ثلاثية مُشكَّلة من بين الدول التي حضرت قمة العلمين.

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