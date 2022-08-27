رئيس جامعة طنطا: المستشفى التعليمي قدم خدماته لـ188 ألف مواطن خلال عام

استعرض الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تقريرًا عن أداء المستشفى التعليمي العالمي خلال عام الفترة (1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022)، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الطبية بمختلف التخصصات لـ188845 مواطنا، والمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، منها "القضاء على قوائم الانتظار"، "100 مليون صحة"، و"دعم صحة المرأة المصرية"، وحملة "قدم صحيح" ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد ذكي أن تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بطنطا لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا يحظى بأولوية في الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيراً إلى أن المستشفى التعليمي العالمي يعد واحدا من أكبر مستشفيات جامعة طنطا، المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية، ويضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية والإدارية التي تعمل دائماً لخدمة المرضى.

وأثنى على جهود الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير السابق للمستشفى لما حققته المستشفى تحت إدارته من إنجازات ساهمت في تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المتعددة التي تقدمها.

وأوضح الدكتور محمد حنتيرة، القائم بأعمال عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة يعمل دائما على تقديم رعاية صحية على أعلى درجة من الجودة لخدمة المواطنين والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية، كما تقدم المستشفيات كافة أوجه الدعم للعاملين بالقطاع الطبي لتطوير قدراتهم وتنمية مهارتهم.

وقال الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن المستشفى التعليمي العالمي استقبل خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 أكثر من 188 ألف حالة من المرضى والمترددين على مختلف الأقسام والعيادات، حيث تم إجراء 114 حالة حقن مجهري، و5605 عمليات جراحية، إضافة إلى اجراء 83683 كشف بالعيادات والوحدات بالمستشفى، و9819 حالة بالجراحات والعنايات المركزة الجراحية، مع الانتهاء من 4019 حالة تم تسجيلها على قوائم الانتظار بأقسام الجراحات والعنايات والأشعة والعمليات والقسطرة القلبية.

وأكد الدكتور محمد سمير، مدير المستشفى التعليمي العالمي، مواصلة جهود من سبقوه بهدف تطوير وتحديث الأقسام المختلفة بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين عليها، مشيراً إلى أن المستشفى يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بشكل يومي، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب.