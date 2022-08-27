اتحاد المنتجين العرب يدشن مقرا جديدا في لبنان

دشن الاتحاد العام للمنتجين العرب مقرا جديدا له في لبنان، في خطوة من شأنها دعم لبنان واستعادة الثقة به لما لديه من قدرات ومقومات تدعم الصناعة السينمائية.

جاء ذلك في احتفالية حضرها وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري ووزير السياحة بلبنان وليد نصار والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي ورئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري ونائب رئيس الاتحاد ورئيس مقر بيروت صادق الصباح وعدد النواب والصحفيين والإعلاميين بلبنان والمنطقة العربية.

وخلال الحفل، قال وزير الإعلام اللبناني إن اختيار بيروت لإنشاء مقر لاتحاد المنتجين العرب يعد دعما واضحا للبنان لاستعادة الثقة به، مؤكدا أن هذه الثقة ترتكز على ما لدى لبنان من قدرات بشرية وفكرية وإبداعية وثقافية، مشددا على أنها المقومات الأساسية لتدعيم الصناعة السينمائية في الوطن العربي ووضعه على خارطة الإنتاج العالمي.

وأضاف أن بلاده تعول على انطلاقة واعدة لصناعة إنتاجية وسينمائية لبنانية وإتاحة الفرصة أمام قيام سياحة سينمائية رائدة، على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأعلن المكاري أن اتحاد المنتجين العرب وأعضاءه يمكنه بدء من اليوم الاستفادة من جميع الأصول العقارية المملوكة لوزارة الإعلام، والمقدرة بعشرات الآلاف من الأمتار، لتقوم عليها مدن إنتاجية وسينمائية وإعلامية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الإعلام واتحاد المنتجين العرب.