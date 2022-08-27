اليابان تمنح تونس 100 مليون دولار للحد من آثار جائحة كورونا

كشف مصدر من وزارة الخارجية التونسية، عن أن اليابان وافقت على منح تونس 100 مليون دولار لمساعدتها في الحد من آثار جائحة كورونا.



وقال المصدر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن التمويل سيوجه للاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة كوفيد19.



وجاء الاتفاق على هذا التمويل في لقاء وزير الخارجية الياباني مع وزير الخارجية التونسي أمس الجمعة والذي شهد أيضا الإمضاء على اتفاقيات تعاون.



وتشمل تلك الاتفاقيات مجالات التعاون الفني والبيئة والاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.



وتحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد8).



وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في افتتاح المؤتمر اليوم السبت بضخ 30 مليار دولار للتنمية في إفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز نمو الجودة في قارة تمارس فيها الصين وروسيا نفوذهما.