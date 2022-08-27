رئيس وزراء هولندا: أشعر بالخجل بسبب مشكلات مركز بحث طلبات اللجوء

قال مارك روته رئيس الحكومة الهولندية، إنه يشعر "بالخجل" من مشكلات مركز بحث طلبات اللجوء، بعد أن أرسلت منظمة أطباء بلا حدود فريقاً للمساعدة في تقديم الاحتياجات الطبية للمهاجرين.

وأعلنت حكومته إجراءات لحل المشاكل في مركز تير أبل حيث يعيش مئات من طالبي اللجوء في أوضاع بائسة منذ أسابيع، بحسب وكالة "رويترز".

لكن روته قال في مؤتمر صحفي، إن المشاكل "ليست شيئاً يمكن حله في أسابيع أو أشهر".

وقال مونيك ناغلكيركه منسق الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في المركز، إنها المرة الأولى التي تعمل فيها منظمته، التي تركز نشاطها على الدول النامية الفقيرة، في هولندا الدولة الثرية عضو الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يعيش طالبو اللجوء هنا في ظروف بدائية موحشة".

وذكر روته أن قراراً صدر في 2015 بخفض عدد طالبي اللجوء وأزمة إسكان وطنية يفاقمان المشكلة.

ومضى قائلاً: "أعتقد أن الجميع في هولندا يعتقد أن من المرعب أن تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالحاجة إلى المجيء إلى تير أبل" لتقديم خدماتها.