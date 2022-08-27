عطلات التخييم تميل إلى استخدام متزايد للكرفانات المتنقلة في ألمانيا



ما زال التوجه الزائد نحو قضاء عطلات التخييم مستمرا في ألمانيا، فوفقا للمعلومات الواردة من قطاع الصناعة اتجه حوالي مليوني مواطن ألماني نحو قضاء "أوقات الفراغ داخل كرفانات متنقلة" خلال العامين الماضيين.



وقال رئيس جمعية صناعة القوافل، هيرمان بفاف، اليوم الجمعة، قبل افتتاح معرض كرفان التجاري للزوار في دوسلدورف، إن حوالي 14 مليون شخص يقضون عطلاتهم الآن في ألمانيا في كرفانات أو منازل متنتقلة أو شاحنات صغيرة.



وأضاف بفاف أن عدد المركبات الترفيهية المسجلة في ألمانيا سجل رقما قياسيا.



يفتح المعرض التجاري الرائد للمنازل المتنقلة والكرفانات أبوابه للجمهور اليوم السبت (27 أغسطس) ويقدم 736 عارضا من 34 دولة ابتكاراتهم في مقر المعرض بدوسلدورف ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.



يتوقع المنظمون قدوم مائتي ألف زائر للمعرض.



أكد وزير الدولة ميشائيل كيلنر (حزب الخضر) في رسالة بالفيديو أن المناخ وحماية البيئة يكتسبان أهمية متزايدة.



وأضاف أن الوقت قد حان الآن ليضع المرء نفسه في المستقبل، وسياحة التخييم تعتمد بشكل خاص على بيئة سليمة.



وأشار بفاف إلى دراسة تفيد بأن المصطافين عن طريق التخييم يحققون مكاسب سنوية للاقتصاد المحلي تقدر قيمتها بما يربو على 15 مليار يورو.



وقال بفاف: "حوالي 5ر4 مليار يورو تبقى مباشرة في مناطق العطلات، وتعود بالنفع على الصناعات الإقليمية".



وبرغم الطفرة التي تحققت يعاني المصنعون أيضا من مشاكل سلسلة التوريد ونقص عدد الموظفين خلال أزمة كورونا.



ونتيجة لذلك كما يقول بفاف، اضطرت العديد من الشركات الألمانية إلى خفض إنتاجها من المنازل المتنقلة مؤقتا في النصف الأول من العام الجاري.



وانخفض إنتاج المنازل ذات المحركات بنسبة 6ر11 في المائة إلى 39472 منزل متحرك.



في المقابل، زاد إنتاج الكرفانات بنسبة 23 % ليصل إلى 30258 وحدة.



وقال بفاف: "استجاب المصنعون بسرعة لنقص هياكل المركبات العادية وركزوا إنتاجهم بشكل متزايد على الكرفانات".