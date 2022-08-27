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إسبانيا تنعى سانلوكار أحد أشهر عازفي موسيقى الفلامنكو في العالم

مدريد (د ب أ)
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 10:51 م

توفي مانولو سانلوكار، أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين وعازفي موسيقى الفلامنكو (على الجيتار)، عن سن 78 عاما في خيريز دي لا فرونتيرا، حسبما أعلنت المدينة اليوم السبت.

وتوفي في أحد المستشفيات قرب مسقط رأسه في سانلوكار دي باراميدا جنوبي إسبانيا. وأعلنت المدينة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وحاز سانلوكار على العديد من الجوائز على مؤلفاته الموسيقية، من بينها جائزة الموسيقى الوطنية في إسبانيا عام 2000.

وكان يعد إلى جانب الراحل باكو دي لوسيا وفيسينتي أميجو وتوماتيتو، أحد أشهر عازفي الفلامنكو في العالم، حيث أدى عروضا حول العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا واليابان وفي أرجاء أوروبا.

واختار سانلوكار، واسمه الحقيقي مانويل مونيوث ألكون، اسمه الفنى تكريما للبلدة التي ولد بها.

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