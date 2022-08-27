خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
السبت 27 أغسطس 2022
6:04 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
مدبولي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
السيسي يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية
السيسي يوجه باستكمال مراحل تطوير طريق الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح وتزويده بالخدمات المرورية
رئيس النيابة الإدارية يؤكد أهمية التحول الرقمي في تطوير العدالة والتيسير على المواطنين
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
مجلس الدولة الليبي يدين اشتباكات طرابلس ويدعو إلى وقف العنف
فيديو.. الشرطة الأمريكية تنقذ أبا وابنه من الغرق قبالة شواطئ بوسطن
بوتين يوقع مرسوما يتيح لمواطني أوكرانيا بالإقامة في روسيا لأجل غير مسمى
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
صلاح يغيب عن مهرجان أهداف ليفربول وبورنموث في البريميرليج
قمة الكالتشيو .. فلاهوفيتش يقود هجوم اليوفي وروما بدون تغييرات
مدرب ريال مدريد: لن أتعاقد مع لاعب بديل حال رحيل اسينسيو
رأي
فن
أحمد غزي يشارك بشخصية عدنان خاشقجي في الجزء الخامس من «The crown»
عزيز مرقة يحيي حفلا بكايرو فيستفال وسط حضور جماهيري كبير
عودة «جريندايزر» بشراكة سعودية يابانية
عرض يوم مناسب جدا للموت على مسرح أم كلثوم في المنصورة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم معارض للأدوات المدرسية
مصدر بالتضامن: تطبيق مبادرة «طريقك أمان» بداية سبتمبر المقبل بالقاهرة والإسكندرية
29 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
حوادث وقضايا
ضبط عامل متهم بطعن زوجته بسكين المطبخ بالشرقية
ضبط عاطل بحوزته لوحتين وحفرة لها شواهد أثرية تعود لعهد الملك سوبك بأسوان.. والآثار: مقلدتان بحرفية
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
الحبس 6 سنوات لمعلم الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في درس خصوصي بحدائق الأهرام
تليفزيون
فيديو.. أشرف زكي: إنشاء دار مسنين تابع