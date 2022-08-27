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بريطانيا تزود أوكرانيا بمسيرات للكشف عن الألغام البحرية

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 5:17 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 5:17 م

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، تزويد أوكرانيا بست طائرات مسيرة تعمل تحت الماء للكشف عن الألغام البحرية وإزالتها قبالة الساحل الأوكراني.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتدريب أطقم أوكرانية على استخدام هذه المسيرات، مشيرة إلى أن الغرض من هذه الخطوة أيضا هو الإسهام في زيادة تأمين رحلات شاحنات الحبوب.

وقالت الوزارة إن الألغام البحرية لا تزال تهدد عمليات النقل.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا ينبغي السماح بنجاح محاولات روسيا الرامية إلى احتجاز الإمداد العالمي من المواد الغذائية كرهينة".

وأوضحت الوزارة أنها ستسلم أوكرانيا ثلاثا من هذه الطائرات من المخزونات البريطانية ،فيما سيقدم قطاع الصناعة البريطاني الطائرات الثلاث الأخرى.

ووفقا للوزارة، فإن من الممكن لهذه الأجهزة الموجهة عن بعد أن تستكشف الألغام البحرية بمساعدة مستشعرات على عمق يصل إلى 100 متر.

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