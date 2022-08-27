الطفل منذر يعتذر عن حفل محمد رمضان بسبب «اللعب مع العيال»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتذر الطفل منذر عن تقديم فقرته الغنائية بحفل الفنان محمد رمضان اليوم بالساحل الشمالي نظرا لانشغاله بتصوير فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم سامح حسين .

وقال منذر لـلشروق" كان نفسي أكون في الحفلة مع النجم محمد رمضان وأقدم معاه فقرة غنائية فانا من محبينة، ولكن التزامي بموعد تصوير الفيلم سبب عدم وجودي في الحفل وأتمنى أن يحقق الحفل نجاح كبير وينال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر فيلم اللعب مع العيال بطولة كلا من الفنان سامح حسين، الطفل منذر، والطفل يوسف صلاح، سلوي عاطف ويناقش مشاكل الآباء والأبناء في الحياة، ومن إخراج هاني حمدي.