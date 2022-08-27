زعيم المعارضة بألمانيا: كان الأفضل منح ألف يورو لمحدودي الدخل بدلا من 300 يورو للجميع

دعا زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، إلى التركيز على دعم محدودي الدخل وخفض المساعدات للأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع.



وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، اليوم السبت: "منح 1000 يورو من أموال دعم الطاقة للثلث الأدنى في الدخل من السكان كان سيصبح أكثر منطقية من منح 300 يورو للجميع".



وأضاف ميرتس: "كما أنني لا أفهم سبب حصول الشركات الكبيرة على دعم مالي من الأساس، بينما لا تحصل الشركات الصغيرة على شيء. يجب أن تكون هناك معايير واضحة هنا لمن يحق له ماذا.. لكن الحقيقة هي أن الدولة لا تستطيع مساعدة الجميع.. في هذه الأزمة سنرى شركات لن تتمكن من النجاة. ولا يمكننا أن نعد بتعويض كل شيء من الميزانية العامة".



وبسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، تعمل الحكومة الألمانية حاليا على حزمة إغاثة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات. وتعقد الحكومة اجتماعات مغلقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة الأمر في بيت الضيافة بقصر "ميسبرج" شمالي برلين. وبحسب مصادر من أحزاب الائتلاف الحاكم، من المنتظر اتخاذ خطوات إغاثة جديدة في غضون أيام قليلة.