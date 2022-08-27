الحوثيون: مقتل 15 ألفا و483 مدنيا وإصابة 31 ألفا و598 آخرين منذ بداية الحرب في اليمن

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، بأن 15 ألفا و483 مدنياً لقوا حتفهم، وأصيب 31 ألفا و598 آخرون، منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.



وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، إن "25% من الضحايا المدنيين أطفال ونساء".



وأشارت إلى أن "تحالف العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) دمر 162 مرفقا صحيا بشكل كامل، و375 بشكل جزئي وأخرجها عن العمل".



وذكرت الوزارة أن "66 شخصاً من الكوادر الطبية استشهدوا بالقصف المباشر من قبل تحالف العدوان، ودمرت 70 سيارة إسعاف".



وأوضحت أن "الحصار تسبب برفع معدلات سوء التغذية الحاد إلى أكثر من 632 ألف طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون أمرأه حامل ومرضعة".



وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إن "الفتح المحدود لمطار صنعاء وميناء الحديدة (غرباً) في ظل الهدنة لا يفي بأدنى احتياجات القطاع الصحي وحاجة المرضى".



وشددت على أن "وقف العدوان (عمليات التحالف) نهائيا هو الخطوة الأولى والصحيحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن".



ومنذ نحو ثماني سنوات، يشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف، الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين عقب أشهر من سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، فضلاً عن تسببها بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.