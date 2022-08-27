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رئيس وزراء الصين: دعم بكين لصناعة السيارات الكهربائية يتوافق مع القواعد العالمية

بكين - د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 12:11 م
قال رئيس وزراء الصين، لي كيشيانج، إن سياسة بلاده لدعم صناعة السيارات الكهربائية تتوافق مع القواعد العالمية في هذا المجال، مضيفا أن بكين تتعامل مع جميع الأطراف هذه الصناعة في البلاد على قدم المساواة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال لي في خطاب لـ"المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة 2022" المنعقد في بكين، إن الصين ستعمل على تعميق التعاون العالمي في المجالات ذات الصلة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول، إن تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة، أو المركبات الكهربائية لن يساعد فحسب في تحقيق نمو منخفض الكربون، بل سيوفر للمستهلكين أيضا خيارات أكثر، وأفضل.

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